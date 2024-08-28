"موسم الرياض" يرعى البرنامج الرياضي "أكشن مع وليد"

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- منى الموجي:

بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، تم توقيع عقد رعاية موسم الرياض 2024 للبرنامج الرياضي الشهير "أكشن مع وليد"، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن فعاليات الموسم الجديد المقرر انطلاق فعالياته في 12 أكتوبر المُقبل.

ووقع اتفاقية الرعاية كل من المهندس فيصل بن سعيد بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، والإعلامي وليد الفراج، رئيس تحرير البرنامج.

ومن المقرر أن يقدم البرنامج، الذي يحظى بمتابعة واسعة في أوساط الرياضيين في المملكة والمنطقة ويبث على قناة MBC ACTION ومنصة "شاهد"، تغطيات حصرية لموسم الرياض، بما في ذلك إجراء لقاءات مع أبرز الضيوف وتقديم تقارير دورية عن مناطق الموسم التي يبلغ عددها 14.

يُذكر أن موسم الرياض سينطلق في 12 أكتوبر المقبل، وسيشتمل على مجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، إلى جانب الفعاليات الفنية وتلك التي تتعلق بالموضة وكذلك الألعاب.