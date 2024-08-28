إطلالة جريئة لـ سارة سلامة.. والجمهور: "برنسيسة من غير كلام" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت سارة، صورا لها، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وظهرت سارة سلامة بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان طويل باللون البرتقالي، أبرز مفاتنها وجمالها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة أموت أنا"، سيدة مثيرة رائعة"، "جمالك مفروض يدرس في الكتب"، "الأنوثة كما يجب أن تكون"، "أجمل ساره في الدنيا"، "برنسيسة من غير كلام".

يذكر أن سارة سلامة تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "نقطة سوداء" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي، النجمة سوسن بدر، الفنانة ناهد السباعي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وتشاركها البطولة الفنانة رانيا يوسف، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

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