حقيقة خلاف أنغام ووالدها الموسيقار محمد علي سليمان.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الموسيقار محمد علي سليمان، على حقيقة وجود خلاف بينه وبين ابنته المطربة أنغام، مؤكدا أنها فخر له ولأسرتها وتعمل على نفسها وتطور من شخصيتها ونشيطة ومثابرة، وتفكر في عملها ولا يشغلها سوى أبناؤها وعملها.

وقال سليمان، ببرنامج "تفاصيل": "أنا فخور بكل أولادي وخاصة أنغام فهى مجتهدة ومفيش حاجة تقدر تشغلها غير فنها وأولادها وهي نجمة مشهورة وأنا فخور بيها وكل الناس بتحبها".

وأشار إلى أن ما يميز أنغام عن باقي أبنائه كونها عطوفة للغاية وخاصة مع والدتها، فهي حالة خاصة وتستعمل قلبها وعقلها بشكل منتظم لذلك فهي متزنة وملتزمة، وبدعي لها في كل وقت أن يزيدها الله من النجاح.

وأضاف محمد علي سليمان، أن ما نشر على لسان الصحافة بشأن خلافهما فهو غير حقيقي، معقبا: "مفيش الكلام ده بيني وبين (النغنوغة)، فهي حبيبة بابا وحبيبة قلب بابا وأعتقد أن بابا بيحبها جدا".