نبيل الحلفاوي يعلق على صفقة الأهلي الجديدة أشرف داري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على انضمام أشرف داري لاعب فريق بريست الفرنسي، إلى النادي الأهلي.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس":"يوسف أيمن، ثنائي ربيعة وياسر اتعودوا على بعض خلاص، نولف بقى يوسف وأشرف في الفريق التاني".

وأكمل: "ما هو لو خلصت بقية الصفقات إن شاء الله هيبقى عندنا فريقين".

وكان النادي الأهلي، أعلن منذ دقائق قليلة، انضمام أشرف دراي بشكل رسمي إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من بريست الفرنسي.

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