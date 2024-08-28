والد أنغام: "ابنتي صوت مصر.. والجمهور يدرك قيمتها" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الموسيقار محمد علي سليمان، على الصراع الذي يدور بين المطربة أنغام وبعض المطربات على لقب "صوت مصر".

وأكد سليمان، ببرنامج "تفاصيل" على أهمية الصدق عند إطلاق أي لقب على مطرب أو مطربة، ويجب إعطاء كل ذي حق حقه، متابعا"الجمهور ووسائل الإعلام والنقاد هم من أطلقوا على أنغام صوت مصر، لذا هي تستحق أن تكون صوت مصر".

وأوضح، أن أنغام تستحق هذا اللقب، كما أن أنغام عازفة بيانو وعود رائعة، كما أنها رتبت حياتها بصورة جيدة.

وأشار والد أنغام، إلى أن الجمهور يدرك جيدا قيمة وأهمية صوت أنغام، وكل من يسمع صوتها للوهلة الأولى يعرفها جيدا، كما أن أنغام حالة خاصة في الغناء وهي شخصية غنائية مستقلة.

وأضاف: "ألبوم أنغام الأخير عبارة عن خلاصة تجربة حياتية كاملة، كما أن أنغام شخصية محبوبة ومستقلة".