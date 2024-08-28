شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز النجوم المشاركين في الدورة الـ 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع انطلاق حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 الذى سيقام فى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري إلى 7 سبتمبر المقبل، في جزيرة ليدو فينيسيا، يشارك عدد كبير من النجوم العالميين بأفلامهم في تلك الدورة التى تم الاهتمام بها كثيراً، حيث كانت الدورة السابقة شهدت تراجعا للمشاركين بسبب أزمة اضراب العاملين في مجال السينما آنذاك.

ووفقاً للكثير من التقارير فإن مهرجان فينيسا السينمائي الدولي، سيشهد حضور الكثير من النجوم والمشاهير، ويعد أبرزهم مشاركة النجم العالمي براد بيت والنجم العالمي جورج كلوني لمشاركة فيلمهما Wolfs في المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة النجمة العالمية ليدي جاجا بفيلمها Joker: Folie à Deux.

كما تضم الدورة مشاركة النجمة العالمية تيلدا سوينتون وجوليان مور بفيلمهما The Room Next Door، وهو أول عمل باللغة الإنجليزية للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار ومشاركة النجم العالمي دانييل كريج بفيلمه Queer، ومشاركة النجمة العالمية أنجلينا جولي في "ماريا"، والنجمة العالمية نيكول كيدمان وأنتونيو بانديراس.

وكان قد طرح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بوستر الدورة الـ81، البوستر من تصميم الفنان الإيطالي لورينزو ماتوتّي، حيث يقوم الرسام للسنة السابعة على التوالي، بالتصميم الإبداعي لصورة الملصق الرسمي الذي يصور فيلًا في La-goon.

وتعد جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro"، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان.

بالإضافة إلى جائزة كأس فولبي "Coppa Volpi" التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة.