شكرا لقرائتكم خبر عن بيلوتشي وبلانشيت وأورتيجا وجولى.. جميلات مهرجان فينيسيا السينمائى الـ 81 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81، المقام حاليا في جزيرة ليدو فينيسيا، ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، حضورا طاغيا من النجمات، حيث حضر كل من النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، والنجمة العالمية أنجلينا جولي، والنجمة العالمية كيت بلانشيت، والنجمة العالمية كاثرين أوهارا، والنجمة العالمية سيجورني ويفر، والنجمة العالمية جينا أورتيجيا، والنجمة العالمية تايلور راسل، والنجمة العالمية إيزابيل هوبيرت.



كيت بلانشيت



كاثرين أوهارا



مونيكا بيلوتشي



جينا أورتيجا

ويترأس لجنة تحكيم الدورة الـ 81 من المهرجان،إيزابيل هوبير، بالإضافة إلى كل من "جيمس جراي، وأندرو هايج، وأجنيسكا هولاند، وكليبر ميندونكا فيلهو، وعبدالرحمن سيساكو، وجوزيبي تورناتوري، وجوليا فون هاينز، وتشانج زيي"، على ان ينافس هذا العام 21 فيلمًا.



تيم بيرتون ومونيكا بيلوتشي



أنجلينا جولي



سيغورني ويفر



جينا أورتيجا في بول سميث



إيزابيل هوبيرت في بالنسياغا