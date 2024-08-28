فن ومشاهير

بيلوتشي وبلانشيت وأورتيجا وجولى.. جميلات مهرجان فينيسيا السينمائى الـ 81

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القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81، المقام حاليا في جزيرة ليدو فينيسيا، ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، حضورا طاغيا من النجمات، حيث حضر كل من النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، والنجمة العالمية أنجلينا جولي، والنجمة العالمية كيت بلانشيت، والنجمة العالمية كاثرين أوهارا، والنجمة العالمية سيجورني ويفر، والنجمة العالمية جينا أورتيجيا، والنجمة العالمية تايلور راسل، والنجمة العالمية إيزابيل هوبيرت.

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

 

كاثرين أوهارا
كاثرين أوهارا

 

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي

 

جينا أورتيجا
جينا أورتيجا

ويترأس لجنة تحكيم الدورة الـ 81 من المهرجان،إيزابيل هوبير، بالإضافة إلى كل من "جيمس جراي، وأندرو هايج، وأجنيسكا هولاند، وكليبر ميندونكا فيلهو، وعبدالرحمن سيساكو، وجوزيبي تورناتوري، وجوليا فون هاينز، وتشانج زيي"، على ان ينافس هذا العام 21 فيلمًا.

تيم بيرتون ومونيكا بيلوتشي
تيم بيرتون ومونيكا بيلوتشي

 

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

 

سيغورني ويفر
سيغورني ويفر

 

جينا أورتيجا في بول سميث
جينا أورتيجا في بول سميث

 

إيزابيل هوبيرت في بالنسياغا
إيزابيل هوبيرت في بالنسياغا

 

تايلور راسل في فستان شانيل العتيق
تايلور راسل في فستان شانيل العتيق

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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