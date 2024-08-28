شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجنة تحكيم الدورة الـ 81 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81، الذى سيقام فى القترة ما بين 28 أغسطس الجاري إلى 7 سبتمبر المقبل، في جزيرة ليدو فينيسيا، ويشارك فيه عدد كبير من الأفلام الضخمة والنجوم العالميين الذين سيحضرون على مدار الأيام المقبلة.

ويترأس لجنة تحكيم الدورة الـ 81 من المهرجان، إيزابيل هوبير، بالإضافة إلى كل من "جيمس جراي، وأندرو هايج، وأجنيسكا هولاند، وكليبر ميندونكا فيلهو، وعبد الرحمن سيساكو، وجوزيبي تورناتوري، وجوليا فون هاينز، وتشانج زيي"، على أن ينافس هذا العام 21 فيلمًا.

كما تضم الدورة مشاركة النجمة العالمية تيلدا سوينتون وجوليان مور بفيلمهما The Room Next Door، وهو أول عمل باللغة الإنجليزية للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار ومشاركة النجم العالمي دانييل كريج بفيلمه Queer، ومشاركة النجمة العالمية أنجلينا جولي في "ماريا"، والنجمة العالمية نيكول كيدمان وأنتونيو بانديراس.

وكان مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي طرح بوستر الدورة الـ81، البوستر من تصميم الفنان الإيطالي لورينزو ماتوتّي، حيث يقوم الرسام للسنة السابعة على التوالي، بالتصميم الإبداعي لصورة الملصق الرسمي الذي يصور فيلًا في La-goon.

وتعد جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro"، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان. بالإضافة إلى جائزة كأس فولبي "Coppa Volpi" التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة.