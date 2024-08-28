شكرا لقرائتكم خبر عن سيجورني ويفر تتسلم جائزة الأسد الذهبى فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت النجمة العالمية سيجورني ويفر جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي السنوي الحادي والثمانين، المقام حاليا في جزيرة ليدو فينيسيا، ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.



مهرجان فينيسيا السينمائي يكرم سيجورنى ويفر



سيجورني ويفر أثناء تسلمها للجائزة

وقالت ويفر بعد تسلمها للجائزة: "إن دعوتي للانضمام إلى هذه الكوكبة من الفنانين فخر وشرف كبير، لقد حظيت بالعمل مع العديد من صناع الأفلام المتميزين، أشكر كل واحد منهم على العمل الذي قمنا به معًا، لقد كانت مغامرة رائعة".

ويترأس لجنة تحكيم الدورة الـ 81 من المهرجان،إيزابيل هوبير، بالإضافة إلى كل من "جيمس جراي، وأندرو هايج، وأجنيسكا هولاند، وكليبر ميندونكا فيلهو، وعبدالرحمن سيساكو، وجوزيبي تورناتوري، وجوليا فون هاينز، وتشانج زيي"، على ان ينافس هذا العام 21 فيلمًا.