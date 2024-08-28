شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلادها وتواصل تصوير مسلسل "برغم القانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة إيمان العاصي بعيد ميلادها، مواصلة تصوير مسلسلها الجديد "برغم القانون" على قدم وساق، للانتهاء من تصويره ودخول العمل مرحلة المونتاج، استعدادا لعرضه.

واحتفلت إيمان العاصى بعيد ميلادها خلال تصوير أول بطولة مطلقة في مسلسل "برغم القانون"، كما تصدرت تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، وأيضا تصوير مسلسلها "برغم القانون".

ويعد مسلسل "برغم القانون" تحدياً كبيراً لإيمان العاصي، حيث ترغب في تقديم عمل يرضي ذوق الجمهور، كما وضعت إيمان كل جهودها في هذا المسلسل، ليحقق النجاح الذي تستحقه، حيث تظهر بشكل جديد ومختلف عن الأدوار التى قدمتها سابقا.

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.



إيمان العاصى



إيمان العاصى



إيمان العاصى



إيمان العاصى



إيمان العاصي أثناء تصوير مسلسل برغم القانون



إيمان العاصي أثناء تصوير مسلسل برغم القانون



تريند جوجل



تريند جوجل



