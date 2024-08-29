بإطلالة "جريئة".. أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت ياسمين، الصورة التي التقطتها بطريقة الـ "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

وبدأت ياسمين رئيس مؤخرا تصوير مسلسلها الجديد "رقم سري" وهو العمل الذي يعد امتدادًا لمسلسل "صوت وصورة" الذي تم عرضه العام الماضي.

وتجسد "ياسمين" فيه شخصية لقاء التي تناقش قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي.

مسلسل "رقم سري" بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.