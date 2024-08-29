أنجلينا جولي وبيلوتشي.. 40 صورة لنجمات الفن العالميين في مهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

توافد نجوم الفن العالمي مساء الأربعاء إلى مدينة البندقية في إيطاليا لحضور مهرجان فينيسيا السينمائي الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فى دورته الـ 81، في جزيرة ليدو فينيسيا، في إيطاليا، والذي شهد تألق نجوم الفن العالمي، على الريد كاربت، أبرزهم: ريتا روسيك وكيت بلانشيت وسفيا الفيتي، مونيكا بيلوتشي، تايلور راسل، جينا أورتيجا،سيجورني ويفر،واينونا رايدر،ويليم دافو، ليدي جاجا، وغيرهم من نجوم السينما العالمية.

كما يشارك في الحفل، أنجلينا جولي وبراد بيت وجورج كلوني وجوليان مور وتيلدا سوينتون وخواكين فينيكس وكيت بلانشيت.

وتألقت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، على ريد كاربت مهرجان فينيسيا الدولي، وظهرت بإطلالة ساحرة ومميزة.

يترأس لجنة تحكيم الدورة الـ 81 من المهرجان،إيزابيل هوبير، بوجيمس جراي، وأندرو هايج، وأجنيسكا هولاند، وكليبر ميندونكا فيلهو، وعبد الرحمن سيساكو، وجوزيبي تورناتوري، وجوليا فون هاينز، وتشانج زيي".

وكانت للسينما المصرية نصيب في المشاركة بمهرجان فينيسيا، بعد غياب 12 عاما، بفيلمي البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، للمخرج خالد منصور، تأليف منصور محمد الحسيني، وبطولة عصام عمر وركين سعد وسما إبراهيم.

وكذلك فيلم عائشة لا تستطيع الطيران، للمخرج مراد مصطفى، للمخرج التونسي مجدي البرصاوي، والذي سيعرض ضمن مبادرة فاينل كت، التي تدعمها مؤسسة البحر الأحمر للعام الثالث على التوالي.

كما يشارك في مهرجان فينسيا فيلم سودان ياغالي للمخرجة التونسية الفرنسية هند المدب، وفيلم قتل حصان منغولي للمخرجة الصينية شياوشوان جيانج.

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