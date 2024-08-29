آيتن عامر تنشر فيديو كوميدي مع محمود الليثي وتعلق: "ماذا لو عاد معتذرا؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو كوميدي مع الفنان محمود الليثي.

ونشرت "آيتن"، الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ماذا لو عاد معتذراً؟.. من كواليس فيلم عنب اللي هيتعرض يوم ١٩ سبتمبر في كل السينمات".

فيلم "عنب"من ‏‎بطولة آيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، ‏‎إخراج أحمد نور، ‏‎سيناريو وحوار أحمد سالم ويوسف سالم.

على جانب آخر، طرحت آيتن عامر مؤخرا أغنية "مثيرة للجدل" وأغنية "إفراج" من كلمات أحمد علاء الدين، وتلحين نورهان البغدادي.

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