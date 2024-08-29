شكرا لقرائتكم خبر عن جينا أورتيجا عن تجربة الأداء في فيلم Dune: كان كل شيء سريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الشابة جينا أورتيجا أنها خضعت لاختبار أداء لدور في فيلم Dune، حيث أكدت أورتيجا في مقابلة جديدة إنها خضعت لاختبار أداء سري لدور تشاني، الذي ذهب في النهاية إلى زميلتها النجمة العالمية زندايا، عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها.

وقالت أورتيجا، التي تبلغ من العمر الآن 21 عامًا، لموقع BuzzFeed: "أعتقد أنها كانت تشاني، التي قدمتها زندايا، لكنهم لم يقولوا ذلك، كان كل شيء سريًا للغاية".

وأضافت الممثلة كنت متحمسة للاختبار لأن المخرج دينيس فيلنوف "هو أحد صناع الأفلام المفضلين لدي".

ونال فيلم Dune نصيب الأسد من حفل جوائز الأوسكار لعام 2022، حيث فاز العمل بـ6 جوائز من أصل 10 ترشيحات للأوسكار، وهو ما يعد رقما كبيرا سواء من الترشيحات أو الفوز.

ودار فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.