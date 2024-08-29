شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور لأبطال مسلسل The Lincoln Lawyer قبل طرحه أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس 5 صور لأبطال الموسم الثالث من مسلسل المحاماة The Lincoln Lawyer الذى سيطرح فى 17 أكتوبر المقبل، وذلك بعد النجاح الذى حققه خلال الموسم الثانى من العمل، ومن المقرر أن يتكون الموسم الجديد من 10حلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكان قد تم طرح الموسم الثاني من مسلسل المحاماة The Lincoln Lawyer على جزأين، في 6 يوليو من العام الماضى 2023 و3 أغسطس من نفس العام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "TVSERIESFINALE".



وتم طرح مسلسل الدراما The Lincoln Lawyer في مايو 2022، وجددت نتفليكس المسلسل في الشهر التالي من انتهاء عرضه.

كتب مسلسل The Lincoln Lawyer التليفزيوني المؤلف David E. Kelley، وذلك استناد على رواية The Brass Verdict بقلم مايكل كونيلي.

المسلسل بطولة مجموعة من النجوم منهم مانويل جارسيا رولفو، نيف كامبل، بيكي نيوتن، جاز رايكول، أنجوس سامبسون، وكريستوفر جورهام.

وتدور أحداث المسلسل حيث يبدأ المحامي ميكي هالر (جارسيا رولفو) في تولي الشركة بعد مقتل صاحب الشركة القانوني السابق، وبالتالي هذا يشمل خوض هالر في محاكمة جريمة قتل رفيعة المستوى.



مسلسل The Lincoln Lawyer



مشهد من مسلسل The Lincoln Lawyer



The Lincoln Lawyer



مشهد من مسلسل The Lincoln Lawyer