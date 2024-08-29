إطلالات صيفية وعصرية.. إليكم إطلالات هنا الزاهد في إيبيزا

ميرنا وليد - بيروت - قضت الممثلة المصرية هنا الزاهد وقتاً ممتعاً للغاية خلال رحلتها الصيفية إلى إيبيزا في إسبانيا، وقد إعتمدت خلالها إطلالات صيفية عصرية، خطفت القلوب ولاقت بها إلى حد كبير.



إليكم صور وثقت هذه الإطلالات وأظهرت جمال هنا الواضح.

وفي وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "ري ستارت"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وظهرت هنا الزاهد في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر خاصية الستوري على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى جانب الفنان المصري تامر حسني.

ومازحت هنا تامر حسني في مقطع الفيديو، إذ ظهر وهو نائم في كواليس التصوير، وعلقت قائلة: "3 أيام منمش وجاي ينام وسط مشهدي".