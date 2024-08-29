بعد دخولها المستشفى لإجراء عملية.. 14 معلومة عن الفنانة مي كساب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تعرضت الفنانة مي كساب، لوعكة صحية مفاجئة دخلت على إثرها أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية، وهو ما أعلنته عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "عملية بسيطة كده الحمد لله"، ولم تكشف عن أي تفاصيل للعملية.

ونستعرض لكم معلومات عن مي كساب في السطور التالية:

- متزوجة من مطرب المهرجانات أوكا رغم فارق السن بينهما والذي يصل لـ 9 سنوات.

- لديها 3 أبناء من زوجها.

- بداية انطلاقتها كانت مع المطرب السوري مجد القاسم في أغنية "غمض عينيك".

- انطلقت في مجال التمثيل بعد مشاركتها بمسلسل "تامر وشوقية" عام 2006.

- عام 2005 طرحت مي كساب ألبومها الأول بعنوان "حاجة تكسف" وتضمن 13 أغنية.

- من أهم أعمالها مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023.

- شاركت في بطولة 19 فيلمًا، منها "بلطية العايمة، خليج نعمة، كباريه، حلم عزيز، هارلي، حظ سعيد، رسائل البحر، بون سورايه،كلبي دليلي، طلق صناعي".

- من أبرز أعمالها الفنية مسلسلات "كريمة كريمة، قلب امرأة، عايزة اتجوز، سرايا عابدين، لأعلى سعر،اللعبة، أحلام سعيدة، وراجل وست ستات وحاميها حراميها، موضوع عائلي، وأريد حلًا، فارس بلا جواز، جعفر العمدة، العتاولة".

- منذ انطلاقتها الغنائية، طرحت مي كساب 5 ألبومات غنائية وهي (حاجة تكسف- أحلى من الكلام- حبيبي وعدني - أنا لسه هنا - انا ماما).

- آخر أعمالها الدرامية التي شاركت فيها هو مسلسل "العتاولة" وعرض في دراما رمضان 2024.

- طرحت مي كساب مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "بيقولوا قوية" على موقع "يوتيوب".

- دخلت في مشادة مع محمد سامي فى كواليس "جعفر العمدة" وقامت الفنانة زينة بالصلح بينهما.

- توفي والدها في يوليو 2023.

- أجرت عملية تكميم المعدة في أبريل 2023 من أجل التخلص من الوزن الزائد.

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صورة من غرفة العمليات .. الفنانة مي كساب تخضع لعملية جراحية