تركي آل الشيخ: بصمة "joy awards" على مستوى العالم وبات معروفا من لوس أنجلوس لليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- منى الموجي:

أقيم مساء اليوم الأربعاء 28 أغسطس، في الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل موسم الرياض 2024 في نسخته الخامسة، وأعلن من خلاله المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA) ، عن مناطق جديدة ستُقام فيها الفعاليات، وتحدث عن أبرز الفعاليات والمفاجآت المقرر إقامتها.

وأكد المستشار تركي آل الشيخ خلال كلمته في المؤتمر أن النسخة الخامسة سوف تشهد تعاونا كبيرا مع عدد من الدول العربية، بينها: مصر وقطر والإمارات والكويت، وكذلك تعاون مع كل دول العالم.

وردًا على سؤال بشأن النسخة الجديدة من joy awards، قال "بالنسبة لـ چوي أوردز هذا العام سوف يكون أحسن وأحسن، خاصة وأنه أصبح صاحب بصمة على مستوى العالم لا المنطقة العربية فقط، وبات معروفا من لوس أنجلوس لليابان، والكثير من العقود والاتفاقات تتم نتيجة جوي أوردز".

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر المقبل حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.