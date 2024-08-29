مؤتمر "موسم الرياض 2024".. تركي آل الشيخ يتذكر كلمة كيفين كوستنر عن السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- منى الموجي:

أقيم مساء اليوم الأربعاء 28 أغسطس المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل موسم الرياض 2024، وأعلن من خلاله المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA) ، عن مناطق جديدة ستُقام فيها الفعاليات، وتحدث عن أبرز الفعاليات والمفاجآت المقرر إقامتها ضمن النسخة الخامسة.

وخلال المؤتمر أشار المستشار تركي آل الشيخ إلى أكثر كلمة سمعها وأثرت فيه، وكانت عن التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنها كلمة النجم العالمي كيفين كوستنر، والتي قال فيها "انتوا دولة عظيمة عندكم حكايات كتير، نتمنى نشوفها عشان الناس تعرفكم زي ما احنا عرفناكم".

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر المقبل حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية.