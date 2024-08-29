بالصور.. طرح البوستر الرسمي لفيلم "عنب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة آيتن عامر، عن البوستر الرسمي لفيلم عنب، والمقرر عرضه يوم ١٩ سبتمبر في جميع السينمات.

ونشرت "آيتن" بوستر" فيلم عنب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام، وكتبت: "البوستر الرسمي لفيلم عنب، يعرض يوم ١٩ سبتمبر في جميع سينمات العالم العربي، ‏‎بطولة آيتن عامر - إسلام إبراهيم - محمود الليثي - نور قدري - توني ماهر، ‏‎إخراج أحمد نور، ‏‎سيناريو وحوار أحمد سالم - يوسف سالم، ‏‎قصة أمين جمال - محمد محرز".

على جانب آخر، طرحت آيتن عامر مؤخرا أغنية "مثيرة للجدل" وأغنية "إفراج" من كلمات أحمد علاء الدين، وتلحين نورهان البغدادي.

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