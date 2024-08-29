شكرا لقرائتكم خبر عن إيميلى تتجه من باربيس لـ روما فى Emily In Paris 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس أول فيديو تشويقى للجزء الثانى من الموسم الرابع لمسلسل Emily In Paris، الذى وصلت مدته إلى أكثر من دقيقتين، واحتوى على مجموعة من اللقطات الترويجية للحلقات الجديدة، التى من المقرر أن تطرح فى 12 سبتمبر المقبل.

وكشف الفيديو الترويجى للجزء الثانى من الموسم الرابع لمسلسل Emily In Paris عن ذهاب إيميلى إلى روما فى رحلة عمل جديدة، بعد مجموعة من الأحداث المشوقة التى أدت إلى ذلك.

وكانت قد أعلنت منصة نتفليكس عن طرح الموسم الرابع من سلسلة Emily in Paris على جزأين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توقف الإنتاج الذى حدث أثناء إضراب الكتاب والممثلين المزدوج فى عام 2023.

وكان قد أقيم حفل لمؤسسة amfAR خلال مهرجان كان السينمائي الذى أقيم الشهر الماضى، والذي يجمع من خلاله الأموال للبحث في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وخلال الحفل ظهرت عارضة الأزياء ويني هارلو والممثلة العالمية باريس جاكسون على خشبة المسرح لبيع دور غير معلن عنه في الموسم الخامس من مسلسل Emily in Paris الذى يطرح على منصة نتفليكس.

تدور أحداث المسلسل Emily in Paris، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.

ويقوم ببطولة مسلسل الدراما والرومانسية كل من ليلى كولينز، فلبين ليروي بوليو، اشلي بارك، لوكاس برافو، صموئيل أرنولد، برونو جويري، كميل رزات، وليام عبادي، تشارلز مارتينز، كيت والش.