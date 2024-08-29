شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير برغم القانون أول أكتوبر المقبل بالتزامن مع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

تواصل أسرة مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى، تصوير مشاهد العمل على قدم وساق تمهيداً لعرضه الشهر المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث انتهى فريق العمل من تصوير نصف الأحداث ويعمل على تصوير النصف الثاني والمقرر الانتهاء من العمل بالكامل أول شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع عرضه.

وصور أبطال مسلسل برغم القانون عدداً من المشاهد فى أماكن متفرقة ما بين جاردن سيتى ومصر الجديدة، وبعدها سافرت أسرة العمل إلى بورسعيد لتصوير أسبوعين فى الأحداث التى تدور معظمها فى مدينة بورسعيد حسب القصة التى يتناولها المسلسل، وبعد العودة من بورسعيد تم استئناف التصوير فى مصر الجديدة وإنتقل بعدها فريق العمل إلى اكتوبر للتصوير هناك.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مسلسل برغم القانون يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التى جسدتها فى المسلسل وسجلت اسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.