على الرغم من كل الانسحابات، هكذا ستنطلق احداث الموسم الجديد من “شراب التوت” التركي

بدأ فريق عمل المسلسل التّركيّ، “شراب التّوت” تصوير الموسم الثّالث منه يوم أمش الأربعاء وذلك كي يصبح جاهزًا للعرض بين ١٣ أو ٢٠ ايلول/سبتمبر القادم.

المسلسل، الذي حقّق نجاحًا كبيرًا وتمّ بيعه إلى ٥٢ دولة حتّى الآن، بدأت التّفاصيل تتوضّح أكثر فأكثر مع انطلاق تصويره، إذ ستبدأ الأحداث من نقطة انتهاء الموسم الثّاني بسقوط “جوركام” ثمّ ستستمر بمرور زمنيّ مدّته شهر واحد.

فمن بين الشّخصيّات الجديدة التي ستنضمّ إلى الموسم الجديد من “شراب التّوت” الممثّلة شيبنام دونماز التي ستلعب دور المرأة الغامضة التي ظهرت في حلقة نهاية الموسم الثّاني، وستكون زوجة أب جيراي.

أمّا الممثّل فرات تشيليك فقد انضمّ بشخصيّة جمال، سيكون شريك “كيفيلجم”.

كذلك انضمّت شيبنام بوزوكلو بشخصيّة “ميري”، قريبة كفيلجيم القادمة من إزمير. أمّا الممثّل باتوهان يوزجوليتش فإنّه سيلعب شخصيّة فيراز وهو شريك “نورسيما”.

أمّا الممثّلة ثروت باندور ستلعب دور أسودة أم فيراز – المرأة التي سيتزوّجها والد جوركام.

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أمّا على صعيد الانفصالات، فقد انفصلت سيلين تركمان بحجّة رغبتها في اكمال دراستها. كذلك انفصلت موجدة عثمان بحجّة إصابتها بمتلازمة الإرهاق المزمن واحتياجها للرّاحة. كذلك انفصل سيركان تيتماز (اوموت) الذي انتهى دوره بحسب السيناريو. كذلك انفصل يغيت كيرازجي (روزجار) كانت له متطلبات رفضتها شركة الانتاج ثم طلب الانفصال عن فريق العمل.