سيغورني ويفر تتسلّم جائزة الأسد الذهبي بحفاوة وتأثر في افتتاح مهرجان البندقيّة

بحضور حشد كبير من المشاهير وصنّاع الترفيه، تسلّمت النجمة الأميركية سيغورني ويفر جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر في افتتاح الدورة ٨١ من مهرجان النبدقيّة السينمائي الدولي والذي انطلق مساء الاربعاء في ٢٨ آب/أغسطس الحالي، ويستمر حتى ٧ أيلول/سبتمبر القادم.

وبحفاوة كبيرة اعتلت الممثلة الأميركية الشهيرة والمرشّحة لجائزة الأوسكار ثلاث مرات، سيغورني ويفر، المسرح لتتسلّم جائزة الأسد الذهبي لإنجازاتها مدى الحياة وقالت بتأثر شديد: “إن دعوتي للانضمام إلى هذه الكوكبة من الفنانين هو الشرف الأكثر إثارة للدهشة الذي يمكن أن أتخيّله، وأنا أشعر بالتواضع حقًا لتكريمكم. لقد عملت مع العديد من صانعي الأفلام المميّزين. أشكر الجميع على العمل الذي يتعيّن علينا القيام به معًا. لقد كانت مغامرة حقيقية.اشكر عائلتي ومدير أعمالي”.

وكان تكريم “ويفر” قد تمّ اتخاذه من قبل مجلس إدارة بينالي فينيسيا، الذي تبنى اقتراح مدير المهرجان، ألبرتو باربيرا الذي قال: “إن جائزة الأسد الذهبي لإنجاز مدى الحياة هي مجرد تقدير لنجمة قامت ببناء الجسور بين السينما الفنيّة الأكثر تطوراً والأفلام التي تتفاعل مع الجمهور بطريقة صريحة ومبتكرة، مع الحفاظ على وفائها لنفسها.”

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وفي بيان من سيغورني ويفر قالت: “يشرفني حقًا أن أحصل على جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر من بينالي فينيسيا. إن الحصول على هذه الجائزة هو امتياز أتشاركه مع جميع صانعي الأفلام والمتعاونين الذين عملت معهم على مر السنين. أقبل هذه الجائزة بفخر احتفالاً بكل من ساعد في إحياء هذه الأفلام.”