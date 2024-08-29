فن ومشاهير

"إحنا البلد".. دويتو غنائي جديد يجمع عمر كمال وعبد الباسط حمودة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال عن ديتو غنائي بعنوان "إحنا البلد"، يجمعه بالمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

ونشر عمر، مقاطع من الفيديو كليب مع عبد الباسط حمودة، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "" إحنا البلد، كلمات مصطفى الجن، ألحان حسن إش إش، توزيع أشرف البرنس".

وكان المطربان محمود الليثي وعمر كمال طرحا أحدث أعمالهما الغنائية خلال الفترة الماضية، فيديو كليب بعنوان "أنا بطل السوق"، وذلك بعد أيام من رحيل والدة محمود الليثي.

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امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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