كريم محمود عبدالعزيز يهنئ محمد عبدالرحمن بعيد ميلاه الـ 38

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

هنأ الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صديقه الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا"، بمناسبة عيد ميلاده الـ 38.

ونشر "عبد العزيز" صورة تجمعها، من خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، وعلق: "توتا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبدالعزيز الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، الذي عُرض مؤخرًا على منصة "شاهد"

وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم: مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، أحمد بدير، سامي مغاوري، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

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