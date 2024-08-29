الليلة.. حفل محمد فؤاد ومسلم في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يحيي الفنان محمد فؤاد حفل غنائي اليوم الخميس 29 أغسطس، بالساحل الشمالي، ويشاركه الحفل مطرب المهرجانات مسلم.

وسبق وروج محمد فؤاد للحفل ونشر البوستر الدعائي الخاص به، وذلك على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ويعد هذا أول ظهور للفنان محمد فؤاد، بعد تصدره قوائم موقع البحث جوجل ومواقع التواصل، عقب انتشار مقاطع فيديو من المشاجرة التي نشبت بينه وبين أحد الأطباء.

على جانب آخر، طرح مطرب المهرجانات مسلم أحدث أعماله الغنائية، التي جاءت بعنوان "عفاريت" بالتعاون مع الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة.

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