بالفيديو.. أحلام ترد على شائعة انفصالها عن زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تواصل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الرد على شائعة انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري بطريقتها الخاصة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع "X".

وظهرت بالفيديو برفقة زوجها، وقالت: " ليه ليه ليه عايزين تطلقوني"، ليرد عليها الأخير قائلًا: "خصلة منك تعوضني عن كل الحريم".

يذكر أن الفنانة أحلام الشامسي طرحت قبل أيام أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الله يصيبك"، وذلك عبر حسابها بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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