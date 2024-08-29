بدون مكياج.. أحدث ظهور للفنانة منة فضالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ولاقت تفاعل عدد كبير من متابعيها.

ونشرت منة، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سعادة"، وظهرت بدون مكياج.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "براحة علينا منقدرش على الجمال ده، عسل، قلبي، الجمال، أحلى ابتسامة، حبيبتي يا منوش يا قمر".

وخاضت منة فضالي السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، وأيضا مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، وغيرهم من النجوم.

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