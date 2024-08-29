منة شلبي: "لو اتقدملي حد زي بابا هتردد لأنه كان راجل مزواج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حلت الفنانة منة شلبي ضيفة ببرنامج "بيت السعد"، تقديم عمرو سعد وأحمد سعد، والمذاع على فضائية "MBC1".

وكشفت "منة" خلال الحلقة عن علاقتها بوالدها، قائلة: "أنا بحب أبويا جدًا جدًا، لسه قريب كتبتله بوست في عيد ميلاده، وقولتله أنا بشكر ربنا، وبشكر ماما إنها اتجوزتك واختارتك أبويا، عمره ما ضغط عليا، ولا خلاني شخص غير نفسي، وطول عمره محترم وجميل وأصيل ومؤدب، وبحب شخصيته جدًا".

وأضافت منة: "لو اتقدملي حد زي بابا هتردد لأنه كان راجل مزواج".

وتشارك منة شلبي في بطولة فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، والذي يضم كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

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