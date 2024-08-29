بعنوان "تلاتيني".. الجوكر يطرح أحدث أعماله الغنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرح مطرب الراب الجوكر أحمد ناصر، أحدث أعماله الغنائية التي جاءت بعنوان "تلاتيني"، وذلك على حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويعتبر هذا الجزء الأول من ألبومه الجديد.

ويتضمن الجزء الأول من ألبوم تلاتيني لـ الجوكر، 3 أغنيات هم: "12 سنة راب"، و"شغ» و"تلاتيني"، وسيتم طرح باقي الأغاني يوم الأربعاء من كل أسبوع.

يذكر أن آخر أعمال الجوكر أغنية "ضحايا"، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

اقرأ أيضًا:

"لبنان واحشني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى الجمهور اللبناني

آيتن عامر تنشر فيديو كوميدي مع محمود الليثي وتعلق: "ماذا لو عاد معتذرا؟"