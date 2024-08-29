رغم الانتقادات.. رانيا يوسف تحتفل بتخطي الـ 3 مليون مشاهدة لأغنيتها "ليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة رانيا يوسف بوصول أغنيتها الجديدة "ليك" الـ 3 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي جاءت على طريقة الفيديو كليب.

ونشرت بوستر الأغنية على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

أغنية "ليك" من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق، وإنتاج لايف ستايل ستوديوز، وهي أولى الأغاني التي تقدمها الفنانة رانيا يوسف

جدير بالذكر أن رانيا يوسف يُعرض لها حاليا مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم وآية سماحة.

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