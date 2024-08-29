شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يحيى حفلا غنائيا فى المنصورة الجديدة 6 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم بهاء سلطان لإحياء حفل غنائى ضخم بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك يوم الجمعة 6 سبتمبر، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التى يحبها جمهوره ويتفاعلون معها.

وطرح بهاء سلطان منذ 3 أيام فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "المزاج عناب"، وهي من كلمات زيزو العقرب، وألحان مصطفى وفقي، وتقول كلماتها: "اللي سابونا ولا يلزمونا، بس تانى تانى تاني مش ها يطولولنا، احنا مالناش ايد توجعنا يعنى عدي مبنددهدتش، واللي عاوز انه يودعنا، اتاخر ليه بقي مبعدش".

كما يحيي بهاء سلطان حفلا غنائيا أخر مطلع سبتمبر المقبل في القاهرة الجديدة، وروج للحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث نشر بوستر الحفل، معلقا عليه: "بهاء سلطان سيعيش في الأول من سبتمبر حدث خاص في القاهرة الجديدة.

يذكر أن بهاء سلطان قدم مؤخرا ديو غنائي برفقة النجم تامر حسني بعنوان "معلمين"، وشهد الكليب أيضا ظهور النجمتين كارولين عزمي ودارين حداد، واتسم الكليب بحالة من البهجة والسعادة التي تتناسب مع أجواء الصيف.