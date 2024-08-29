شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى الإثنين للإعلان عن تفاصيل الدورة 8 لملتقى فنون ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

تعقد مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر مؤتمرا صحفيا قى السادسة مساء الاثنين 2 سبتمبر المقبل بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك للإعلان عن تفاصيل فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة، والتى تحمل شعار بكرة احلى بينا، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلو الجهات الداعمة.

يشار إلى أن الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تقام بدار الاوبرا المصرية فى الفترة من 20 حتى 27 سبتمبر المقبل بالدمج مع مهرجان فنون الفلكلور الافروصينى وبالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وهى الثقافة ، التضامن الاجتماعى ، الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، التخطيط والتنمية الإقتصادية، السياحة والاثار، الشباب والرياضة ، المجلس القومى للمرأة ، المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة .