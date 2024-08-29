شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة المغنى الكورى تايل تعلن تركه للفريق بعد 8 أعوام بسبب اتهامه بجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المواقع الأجنبية مؤخراً عن إعلان شركة الإنتاج الموسيقي للمغني الكوري الجنوبي تايل، تركه لفرقة البوب الكورية "إن سي تي" بعد اتهامه بارتكاب جريمة كبرى.



هذا وأصدرت وكالته "إس إم إنترتينمينت"، بيانا، على موقع "إكس"، قالت فيه إن عضو "إن سي تي" المغنى تايل سيغادر فرقة الفتيان بعد أن علم أنه "متهم في قضية جنائية تتعلق بجريمة جنسية".



وأضافت الوكالة أنهم أدركوا خطورة المشكلة، وقرروا مغادرة تايل بعدما كان عنصراً أساسياً في الفرقة منذ عام 2016 أي قبل 8 أعوام.