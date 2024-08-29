شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى للقاهرة الإخبارية: نواجه حربا على الصورة والسردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المخرج رشيد مشهراوي أثناء استضافته بقناة القاهرة الإخبارية وتحديداً ببرنامج "صباح" على الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" وترشيحه إلى الأوسكار 2025، قائلاً: "هناك حرب خارج فلسطين على الصورة وعلى السردية من خلال تأليف حكايات من الجانب الإسرائيلي مزورة وبها تزييف وللأسف الجانب الغربى يتواطأ معهم ويصدقهم لأنهم معهم".

وأضاف: "لهذا في فيلم من المسافة صفر نحاول مواجهة الحرب على الحكاية وأن نكون فعل وليس رد فعل، من خلال اللعب على عامل التوقيت بتصوير أفلام خلال الحرب وعرضها بنفس الوقت".

كما صرح رشيد مشهراوي للقاهرة الإخبارية: "أهمية ترشيح الفيلم ممثلة في أنه سيحدث ضجة إعلامية ومن شأنها تعريف العالم بما يحصل في فلسطين من مأساة حقيقية يعيشها الشعب الفلسطيني خاصة أنني عشت كوارث كبيرة ولكن تلك الكارثة أكبر".

هذا ويعد المخرج رشيد مشهراوي أحد هم المخرجين الفلسطينين ممن لهم باع طويل فى أعمال عديدة إذ يعد من الرواد فى عالم السينما الفلسطينية.

جدير بالذكر أن "أفلام من المسافة صفر"، تروي حكايات من داخل الواقع الفلسطيني من قبل مخرجين متواجدين بغزة تحت القصف، وخلال الأيام السابقة حرص عدد كبير من السينمائيين والفنانين المتواجدين بمهرجان كان على دعم فلسطين بشتى الطرق، وزيارة تلك الخيمة ومشاهدة أفلام من المسافة صفر.