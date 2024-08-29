سعر خيالي لحقيبة يد نور الغندور من Hermès.. وهكذا ظهرت من داخل سيارتها الفارهة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نور الغندور على متابعيها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من داخل سيارتها الفارهة من العلامة التجارية Rolls-Royce مرتديةً توب واسع باللون الأسود ذات أكمام قصيرة، كما و إستعرضت حقيبة يدها من دار ازياء Hermès وصل سعرها إلى 46,200 يورو.



و تركت نور شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ لإظهار جمال وجهها، بالإضافة إلى نظارة شمسية على عينيها لإكمال اللوك.

وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي و عائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time".

