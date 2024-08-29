شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس عرض مسرحية "عريس البحر" بمهرجان العلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت يوم الثلاثاء الماضي مسرحية "عريس البحر" بمهرجان العلمين الجديدة، وحقق العرض نجاحا كبيرا وإشادات عديدة من الجمهور، وقامت الصفحة الرسمية للمهرجان بمشاركة صور من كواليس عرض المسرحية.

وتدور أحداث المسرحية حول موال عن مسعود ووجيدة، وذلك فى إطار غنائى، وتبدأ القصة بمشاجرة أخين يعيشان فى صعيد مصر، وتكون تلك المشاجرة سببها الميراث الذى تركه أبوهما قبل وفاته، ويظهر خلال ذلك الكثير من الصراعات الإنسانية وما يدور فى العقول، لنجد أنفسنا أمام متناقضات الخير والشر، والفرح والحزن، والفراق واللقاء.

مسرحية عريس البحر من أشعار أحمد شاهين، موسيقي وألحان محمد الصاوي، استعراضات شيرين حجازي، دراماتورج محمد عادل، ديكور حمدي طلبة، إضاءة أبو بكر الشريف، وغناء الفنانة فاطمة محمد علي، ومن إخراج وليد طلعت.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.



عريس البحر



مسرحية عريس البحر بمهرجان العلمين



كواليس مسرحية عريس البحر



كواليس عريس البحر



مسرحية عريس البحر



مهرجان العلمين الجديدة



مسرحية عريس البحر بمهرجان العلمين الجديدة