شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طرح كليب مصطفى قمر "صناعة مصرية" بتوقيع المخرجة بتول عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب مصطفى قمر، غداً الجمعة كليب "صناعة مصرية"، للمخرجة بتول عرفة، وهو الكليب الذي تم تصويره في الإسكندرية مسقط رأسيهما، وصورته بتول عرفة في منطقة المكس بالتحديد.

"صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبد المنعم، .. وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام الجارى 2024 ، مع رانيا يوسف في أولى تجاربها الغنائية والاستعراضية إضافة إلى كارول سماحة و شذى حسون و خالد سليم و محمد نور ، كما حصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024.

أيضاً سبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة وغيرهم.



مصطفى قمر



مصطفى قمر