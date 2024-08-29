شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم عنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أيتن عامر عن تفاصيل شخصيتها في فيلم "عنب"، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية قريبًا، وأعربت أيتن عن شعورها بالسعادة للمشاركة في بطولة الفيلم، متمنية أن يلقى إعجاب الجمهور وقت عرضه خاصة وأن الفيلم يجمعها مع عدد كبير من الأبطال.

وقال أيتن عامر، إنها تظهر خلال أحداث العمل بدور مؤثر، حيث تجسد شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

وأوضحت أن أهم ما في الشخصية أنها تجري في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية جودي وهي من طبقة غنية للغاية ومخطوبة لشخصية حازم الذي يجسده الفنان إسلام إبراهيم وهو من عائلة غنية أيضا.



ايتن عامر

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول الرفاهية وتأثيرها السلبي على الأبناء وعن العلاقات العاطفية وكيفية بناء أسرة قوية في المجتمع، ويناقش الفيلم العديد من الرسائل الهامة.

وروجت أيتن للفيلم عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ، ونشرت بوستره الرسمي وكتبت: "البوستر الرسمي لفيلم عنب، يعرض يوم 19 سبتمبر في جميع سينمات العالم العربي".

ويشارك في بطولة الفيلم إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، ونور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.