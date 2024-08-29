شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية في أمسية ثقافية على قناة "CBC" من العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإعلامي عبدالله يسري، غدا الجمعة، أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، في أمسية ثقافية جديدة على قناة "CBC"، على هامش مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

يعد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية ، هو الرئيس الثالث لهذا الصرح الثقافي الكبير ، فهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وتولى الدكتور أحمد زايد منصب مدير مكتبة الإسكندرية في أغسطس 2022، خلفا للدكتور مصطفى الفقي.

الدكتور أحمد زايد شغل العديد من المناصب المحلية والدولية من بينها عمله عميدا لكلية الآداب جامعة القاهرة، ومستشار ثقافى لمصر في الرياض ، ومدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة، فضلا عن كونه خبيرا فى العديد من الدراسات التى تجريها اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمستشار الأكاديمى لبرنامج بحوث الشرق الأوسط، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة القاهرة.

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين الجديدة كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.



أحمد زايد في العلمين