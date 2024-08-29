شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب بعد خضوعها لعملية جراحية فى عينها: عدت على خير وحب الناس نعمة والان مع تفاصيل الخبر

طمأنت الفنانة مى كساب جمهورها محبيها بعد خضوعها لعملية جراحية في عينها أمس الأربعاء، حيث كتبت على حسابها بموقع فيس بوك: "يا جماعه شكرا من قلبي والله ده حب الناس ده نعمه كبيره أنا الحمد لله أحسن النهارده، عملية بسيطة في عيني وعدت علي خير"..



وحلت الفنانة مى كساب ضيفة على برنامج "العالم علمين" ضمن حلقات "حد النجوم" على قناة cbc مع الإعلامية منى عبد الغنى، وقدمت خلال الحلقة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذى تبذله في مهرجان العلمين، مشيرة إلى أنها تتمنى دائما الفن المصري في ريادة وتقدم، والفنانين المصريين قادرين على الإبداع في ظل ظروف دائما تخدمهم وتجعل الفنان المصري دائما في الصدارة.

وتحدثت مى كساب عن والدها الراحل وقالت إنه كان رجلاً عظيماً، ومحظوظة أنها ابنته، مضيفة أنها تعلمت من والدها الكثير، موضحة: "دائما كنت بقوله يا بابا أحلى حاجة إني نتاج تربيتك وثقافتك ودينك واخلاقك، مرض الزهايمر صعب جدا، وراضية بقضاء ربنا، ومكنتش حابة أبويا يتبهدل، بتبقى تجربة قاسية أكتر مع اللي عايشين مع المريض".

وتابعت: "بابا عاش معايا آخر 3 سنين، وكان رافض فكرة يعيش معايا وكان مصمم بعد وفاة ماما يعيش لوحده، وفضل 7 سنين عايش لوحده، وأنا واخويا عملناله كمين، عشان يبقى أمر واقع يعيش معايا، وكان مسميني السجّان"، مستطردة: "كان يينسى خفيف، وبعد كورونا زادت الحالة، وكان دايما شايفني إني أمي، وشايف إن مي دي طفلة صغيرة".