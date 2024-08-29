شكرا لقرائتكم خبر عن "بنحب المصرية" أغنية جديدة للسوبرانو أميرة سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلسات عمل مكثفة تعكف عليها حاليا السوبرانو أميرة سليم لتقديم أغنية جديدة ومختلفة للجمهور باللهجة المصرية بالتعاون مع الفنان والموسيقي التونسي إسكندر القطاري والكاتبة والشاعرة التونسية رفقة بن علي تحت اسم "بنحب المصرية".



واوضحت السوبرانو أميرة سليم أن جلسات العمل بدأت منذ فترة طويلة، لتقديم اللون الذي ترغب فى تقديمه بمجال الأغاني، خاصة أن بداخلها رغبة قديمة في تقديم أغاني قريبة من الجمهور منذ دراستها للغناء الاوبرالي، ولكن لم يكن لديها فرصة وقتها فى تقديم ذلك اللون، واندمجت فى مجال تخصصها حيث الموسيقي الكلاسيكية والأوبرا، وأَضافت: "الغناء بطريقة البوب الشعبي بالنسبة لمغني الاوبرا يختلف عن الغناء الاوبرالي الذي يعتمد على قوة الصوت ومساحته، والطبقات المختلفة والتعبير الصوتي القوي الذي يعبر عن قصة أو رواية ما، فلقد أحببت أن أقدم شيئا قريبا من الجمهور مع الحفاظ على شخصيتي الفنية والصوتية".



وأعربت سليم عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع الشاعرة التونسية رفقة بن علي، والتى قدمت شعر باللغة التونسية، وقامت أميرة سليم بتمصيره وإضافة الروح المصرية للأغنية حيث واجهت العديد من التغييرات أثناء التحضير لها وجلسات متنوعة من أجل أن تخرج بشكل مختلف للجمهور المصري سواء فى الكلمات أو التلحين أو التوزيع.



وتابعت أميرة، أنها تتعاون أيضا خلال أغنيتها الجديدة "بنحب المصرية" مع اسكندر القطاري وهو فنان شامل وموسيقار وملحن وموزع، وتجمعه بها علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة، وقررا التعاون لتقديم لون جديد مختلف عن المألوف.



وعلى الجانب الآخر أعرب اسكندر القطاري عن سعادته بالتعاون مع أميرة سليم فى الأغنية الجديدة "بنحب المصرية" قائلاً: التجربة كانت غنية جدا ودفعنا للخروج من منطقة الراحة لاكتشاف إمكانيات لحنية وابداعية جديدة.