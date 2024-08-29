الملك تشارلز يعِدُ الأمير هاري بهديّة مريرة بمناسبة عيد ميلاده الأربعين

مع اقتراب عيد ميلاد الأمير هاري الأربعين في ١٩ أيلول/سبتمبر المقبل، يبدو أن الملك تشارلز الثالث اتخذ قرارًا واعيًا بالحفاظ على مسافة بينه وبين ابنه، مما يلقي بظلاله على ما كان يمكن أن يكون لحظة مهمة للأب والابن.

لم يتواصل الاثنان منذ أوائل عام ٢٠٢٤، عندما سارع الأمير هاري إلى لندن حين علِم بتشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان. وعلى الرغم من الطبيعة العاطفية لتلك الزيارة، ظلّت العلاقة باردة، حيث يُزعم أن الملك تجاهل كل محاولات هاري وميغان ماركل لإعادة الاتّصال.

وكشفت المصادر أنه من غير المرجّح أن يتواصل الملك تشارلز مع ابنه في هذا اليوم المهم، سواء بشكل علني أو خاص.

وقال أحد المطّلعين على عمق الأمور لمجلة “بيبول” إنه لا يتم الردّ على مكالمات الامير هاري. لقد حاول مراراً التواصل بشأن صحّة الملك، لكن هذه المكالمات لم يتم الرد عليها أيضًا”.

ويقال إن الملك مصمِّم على تجنّب أي دراما عائلية أخرى. لقد أعرب عن رغبته في السلام في سنواته الأخيرة، وهو السلام الذي يشعر أنه قد تم تعطيله بسبب الكشف العلني للأمير هاري وميغان عن العائلة المالكة.

يعتقد الملك تشارلز أن أفضل هديّة يمكن أن يقدّمها لابنه هي انتفاء الصراع، واختيار البقاء بعيدًا بدلاً من المخاطرة بالصراع.

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وقد ترك هذا القرار الأمير هاري متمسكًا بالأمل في أنه قد يتلقّى على الأقل رسالة عيد ميلاد خاصة، على الرغم من أن المطّلعين يشيرون إلى أنه حتى هذه الرغبة المتواضعة قد لا تتحقق.

ونتيجة لذلك، من المتوقّع أن يقضي الأمير هاري عامه الأربعين بهدوء مع عائلته الصغيرة، زوجته ميغان ماركل وطفليهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت.