معتز التوني يكشف عن فيلمه الجديد بالتعاون مع أمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المخرج معتز التوني عن فيلمه الجديد الذي يجمعه بالفنان أمير كرارة.

وقال "التوني" خلال لقائه مع "بودكاست فايق ورايق": "في فيلم إكس مراتي عملت الأكشن الكوميدي وبدأت أخش شوية فيه".

وتابع: "إن شاء الله، عندي فيلم مع أمير كرارة، قريب أعمله هبدأ في تصويره في شهر 11، هيبقى أكشن كوميدي".

وأضاف: "الأكشن الكوميدي محتاج أدوات مختلفة، إنك محتاج تضحك بالأكشن وتفكر في مواقف تضحك بيها وإنك تعرف الاتنين مع بعض، إنك تضحكني وأنت بتعمل أكشن فيبقى الموقف دمه خفيف، زي أفلام بره بيبقى أكشن بس فيه إفيه".

وتدور أحداث فيلم "إكس مراتي" في إطار كوميدي اجتماعي، حول طبيب أمراض نفسية يدعى "يوسف" الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها، ويشارك ببطولة الفيلم مصطفى غريب، خالد كمال، علي صبحي، عماد رشاد، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج معتز التوني.

اقرأ أيضًا:

بدون مكياج.. أحدث ظهور للفنانة منة فضالي

بالفيديو.. أحلام ترد على شائعة انفصالها عن زوجها