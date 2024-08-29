بالصور.. علي الألفي يشدو بأغاني نجوم الطرب في "صيف الإنتاج الثقافي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، انطلقت فعاليات الليلة العاشرة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأربعاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا".

وأحيا الفنان علي الألفي بمصاحبة فرقته الموسيقية، حفل الليلة العاشرة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي" وقدم باقة متنوعة من أعماله الغنائية، إلى جانب مجموعة كبيرة من أشهر أغاني كبار نجوم الطرب، منها: "بلغوه، ألف ليلة وليلة، قولي عملك إيه، سامحتك كتير، أنا قلبي إليك ميال، طاير يا هوى، نسم علينا الهوى، فكروني، يا مسهرني، عيون القلب، إن راح منك يا عين، خلي شوية عليك، جانا الهوى، في يوم وليلة، كان ياما كان، لسة فاكر، لولا الملامة"

ويستمر برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافي، يوميا حتى ٣١ أغسطس الجاري بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، ومن المقرر أن تحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حفل اليوم الخميس ٢٩ أغسطس، وتحيى الفنانة فاطمة عادل حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج يوم ٣٠ أغسطس

كما تختتم فعاليات الليلة ال١٣ لبرنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافي، يوم ٣١ أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحي "فرحة" من إنتاج الأكاديمية.