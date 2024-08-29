حنان مطاوع تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "حياة أو موت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تخوض الفنانة حنان مطاوع السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "حياة أو موت"، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج هاني حمدي.

ويضم مسلسل "حياة أو موت" عدد من نجوم الفن من بينهم: أحمد الرافعي، رنا رئيس، محمد علي رزق، سلوى عثمان، وإخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل "صوت وصورة"، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وبطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، نجلاء بدر، ولاء الشريف، صدقي صخر.

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