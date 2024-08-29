"بنحب المصرية" أغنية جديدة للسوبرانو أميرة سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل السوبرانو العالمية أميرة سليم التحضير للاغنيتها الجديدة وتطرحها باللهجة المصرية بالتعاون مع الفنان والموسيقي التونسي إسكندر القطاري والكاتبة والشاعرة التونسية رفقة بن علي تحت اسم "بنحب المصرية".

وأوضحت السوبرانو أميرة سليم أن جلسات العمل بدأت منذ فترة طويلة، لتقديم اللون الذي ترغب في تقديمه بمجال الأغاني، خاصة أن بداخلها رغبة في تقديم أغاني قريبة من الجمهور منذ دراستها للغناء الأوبرالي، ولكن لم يكن لديها فرصة وقتها في تقديم ذلك اللون، واندمجت فى مجال تخصصها حيث الموسيقي الكلاسيكية والاوبرا، وأَضافت "الغناء بطريقة البوب الشعبي بالنسبة لمغني الأوبرا يختلف عن الغناء الأوبرالي الذي يعتمد على قوة الصوت ومساحته، والطبقات المختلفة والتعبير الصوتي القوي الذي يعبر عن قصة أو رواية ما، فلقد أحببت أن أقدم شيء قريب من الجمهور مع الحفاظ على شخصيتي الفنية والصوتية".

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع الشاعرة التونسية رفقة بن علي، والتي قدمت شعر باللغة التونسية، وقامت أميرة سليم بتمصيره وإضافة الروح المصرية للأغنية إذ واجهت العديد من التغييرات أثناء التحضير لها وجلسات متنوعة من أجل أن تخرج بشكل مختلف للجمهور المصري سواء في الكلمات أو التلحين أو التوزيع.

وتابعت أميرة، أنها تتعاون أيضا خلال أغنيتها الجديدة "بنحب المصرية" مع اسكندر القطاري وهو فنان شامل وموسيقار وملحن وموزع، وتجمعه بها علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة، وقررا التعاون لتقديم لون جديد مختلف عن المألوف، واشارت أن "اسكندر" فهم طبيعتها الفنية، ورغبتها في التعبير الصوتي واستغرق سنوات طويلة من التحضير على عدة أغاني سابقة حتى تصل إلى اللون الذي تبحث عنه، لافتة إلى أن أغنية "بنحب المصرية" تعبر عن الحياة الواقعية اليومية باختلاف الجنسيات والاهتمامات، وهو ليس أمر سهل على الاطلاق.

وعلى الجانب الآخر أعرب اسكندر القطاري عن سعادته بالتعاون مع أميرة سليم في الأغنية الجديدة "بنحب المصرية" قائلاً: التجربة كانت غنية جدا ودفعنا للخروج من منطقة الراحة لاكتشاف إمكانيات لحنية وابداعية جديدة، فالأغنية تسلط الضوء على التأثيرات الموسيقية الخاصة بموسيقي البوب والاوبرا والجاز"، لافتا إلى أنه تم مناقشة الرؤى المختلفة بينهما وإعادة بعض كلمات الأغنية واصفة إياها بالتجربة الحازمة ولكنها لطيفة وممتعة لأن بها جدية ولطف وصداقة فنية أثناء التحضير، مشددا على أنهما كانا يحرصان على الوصول إلى التميز في الأغنية لذلك استغرقت وقتا طويلا في التحضيرات.