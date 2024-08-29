"صناعة مصرية" يجمع المخرجة بتول عرفة ومصطفى قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يطرح المنتج فهد الزاهد غدا الجمعة، كليب النجم مصطفى قمر، "صناعة مصرية"، للمخرجة بتول عرفة وهو الكليب الذي تم تصويره في الإسكندرية، وصورته بتول عرفة في منطقة المكس.

"صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبدالمنعم، وهو من إنتاج فهد الزاهد - lifestylez studio والمقرر طرح الكليب غدا يوم الجمعة.

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، مع رانيا يوسف في أولى تجاربها الغنائية والاستعراضية إضافة إلى كارول سماحة وشذى حسون وخالد سليم ومحمد نور، كما حصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024

وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة وغيرهم.

وفي مجال المسرح قدمت مؤخرا مسرحية "شحاتين أكاديمي" بالسعودية، وهي من بطولة: أحمد فهمي، أيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقص.