صور- بإطلالة "كاجوال" لطيفة تخضع لأحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت لطيفة الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحياة سكرة، شمسها منورة، تضحكلها وضحكتها مظبوطة بالمسطرة"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها بنطلون باللون الأسود، وقميص باللون البنفسجي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "لطوفة ملكة الفن، ماشاء الله، ربي يحفظك ويسعدك، قمر، بحبك كتير".

يذكر أن الفنان لطيفة، طرحت أغنية جديدة من ألبومها "مفيش ممنوع"، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، ميكس وماستر بيشوي مجدي.

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